Суд вынес приговор убийце известного бойца ММА Жамшида Кенжаева

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил охранника одного из ночных клубов столицы Узбекистана к 18 годам колонии строгого режима за убийство бойца ММА (смешанные боевые искусства), чемпиона Узбекистана Жамшида Кенжаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов республики.
Прокуратура столицы Узбекистана возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство", были задержаны и заключены под стражу четверо охранников клуба.
"Приговором суда Шодали Киличову, охраннику ночного клуба Aurum 898 назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сообщил представитель суда.
Еще трое охранников, обвиняемых в рамках данного уголовного дела по статье "Хулиганство", получили по пять лет колонии-поселения.