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Молоток судьи

Суд вынес приговор убийце известного бойца ММА Жамшида Кенжаева

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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В августе прошлого года спортсмен был зарезан в одном из ночных клубов Ташкента в результате ссоры с охранниками заведения.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил охранника одного из ночных клубов столицы Узбекистана к 18 годам колонии строгого режима за убийство бойца ММА (смешанные боевые искусства), чемпиона Узбекистана Жамшида Кенжаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов республики.

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Драка между Жамшидом Кенжаевым и охранниками клуба произошла 8 августа прошлого года примерно в 23:45. Спортсмена доставили в больницу "с резаными ранами четырех ребер в правой части грудной клетки, передней брюшной стенки живота, колото-резаными ранами в области головы, наружным кровотечением, геморрагическим шоком третьей степени".

Прокуратура столицы Узбекистана возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство", были задержаны и заключены под стражу четверо охранников клуба.

"Приговором суда Шодали Киличову, охраннику ночного клуба Aurum 898 назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сообщил представитель суда.

Еще трое охранников, обвиняемых в рамках данного уголовного дела по статье "Хулиганство", получили по пять лет колонии-поселения.

Теги:
Тюрьма, Ташкент, Суд, уголовное дело, Приговор



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