14:37 15 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Обострение конфликта на границе Казахстана и Кыргызстана

Эвакуация и раненые: на границе Таджикистана и Кыргызстана обострение

Пресс-служба правительства Кыргызстана
Происшествия
Получить короткую ссылку
75 0 0

В результате обострения конфликта между жителями села Аксай Баткенского района Кыргызстана и села Мехнатабад Таджикистана есть пострадавшие с обеих сторон.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Из зоны конфликта на границе с Таджикистаном эвакуировали кыргызстанцев, сообщила пресс-служба правительства Кыргызстана.

"Жители сел Ак-Сай и Кок-Таш Баткенского района на автобусах и легковых автомобилях были доставлены в город Баткен. Жители размещены в здании профессионального лицея № 57, а также в одном из жилых домов на улице Айтматова. Их безопасность обеспечивается сотрудниками Главного управления внутренних дел города Баткена", - сообщили в пресс-службе.

По данным кабмина, жителей вышеуказанных сел забирают к себе родственники, проживающие в Баткенском районе и городе Баткене.

Конфликт между жителями села Аксай Баткенского района Кыргызстана и села Мехнатабад Таджикистана произошел 13 марта. Причиной конфликта стало строительство объездной дороги Аксай - Тамдык. Таджикистанцы преградили проезд кыргызской технике. На подмогу рабочим пришли граждане кыргызских сел. В итоге около 200 граждан Кыргызстана и Таджикистана забросали друг друга камнями. В результате один кыргызстанец получил ранения и был доставлен в больницу.

Пограничный пункт, архивное фото
© Sputnik
На узбекско-таджикской границе заработает еще один погранпост
На следующий день столкновения между местными жителями возобновились. В результате пострадал еще один кыргызстанец. По данным таджикской стороны, среди граждан Таджикистана есть погибший и около десяти раненых.

Ситуация на границе государств остается напряженной. Пограничники двух стран ведут разъяснительные беседы с населением о недопустимости насилия. Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков и заместитель премьер-министра Таджикистана Иброхим Азим находятся на месте конфликта и проводят переговоры с таджикской стороной по урегулированию ситуации на границе.

Исфаринско-Баткенский участок таджикско-кыргызской границы, где произошел конфликт, многие годы остается зоной периодических столкновений местного населения и пограничников. Многие участки - спорная территория, где до сих пор не произведена делимитация и демаркация границы.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Влюбленные на улице Вильнюса. 1973 год
Любовь по-советски: как в СССР ходили на свидания
На одной руке и без страховки: как блогер покорил огромное здание - видео
На одной руке и без страховки: как блогер покорил огромное здание - видео
Humo Arena
Птица счастья расправляет крылья: ледовый дворец Humo Arena

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054