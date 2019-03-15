Эвакуация и раненые: на границе Таджикистана и Кыргызстана обострение

В результате обострения конфликта между жителями села Аксай Баткенского района Кыргызстана и села Мехнатабад Таджикистана есть пострадавшие с обеих сторон.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Из зоны конфликта на границе с Таджикистаном эвакуировали кыргызстанцев, сообщила пресс-служба правительства Кыргызстана.

"Жители сел Ак-Сай и Кок-Таш Баткенского района на автобусах и легковых автомобилях были доставлены в город Баткен. Жители размещены в здании профессионального лицея № 57, а также в одном из жилых домов на улице Айтматова. Их безопасность обеспечивается сотрудниками Главного управления внутренних дел города Баткена", - сообщили в пресс-службе.

По данным кабмина, жителей вышеуказанных сел забирают к себе родственники, проживающие в Баткенском районе и городе Баткене.

Конфликт между жителями села Аксай Баткенского района Кыргызстана и села Мехнатабад Таджикистана произошел 13 марта. Причиной конфликта стало строительство объездной дороги Аксай - Тамдык. Таджикистанцы преградили проезд кыргызской технике. На подмогу рабочим пришли граждане кыргызских сел. В итоге около 200 граждан Кыргызстана и Таджикистана забросали друг друга камнями. В результате один кыргызстанец получил ранения и был доставлен в больницу.

На следующий день столкновения между местными жителями возобновились. В результате пострадал еще один кыргызстанец. По данным таджикской стороны, среди граждан Таджикистана есть погибший и около десяти раненых.

Ситуация на границе государств остается напряженной. Пограничники двух стран ведут разъяснительные беседы с населением о недопустимости насилия. Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков и заместитель премьер-министра Таджикистана Иброхим Азим находятся на месте конфликта и проводят переговоры с таджикской стороной по урегулированию ситуации на границе.

Исфаринско-Баткенский участок таджикско-кыргызской границы, где произошел конфликт, многие годы остается зоной периодических столкновений местного населения и пограничников. Многие участки - спорная территория, где до сих пор не произведена делимитация и демаркация границы.