Названа причина длительной остановки поезда в тоннеле Ташкентского метро

Неполадку устранили в течение короткого промежутка времени, и подвижной состав продолжил свой путь.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Состав Ташкентского метрополитена, курсирующий по 39 маршруту по техническим причинам остановился между станциями Беруни и Тинчлик, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

"15 марта 2019 года примерно в 11:45 подвижной состав Ташкентского метрополитена, курсирующий по 39 маршруту по техническим причинам остановился между станциями Беруни и Тинчлик", - говорится в сообщении.

Неполадку устранили в течение 8 минут, и подвижной состав продолжил свой путь.

Как сообщила пользователи соцсетей, из-за замыкания проводов начал гореть второй вагон состава метро.