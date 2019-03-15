Узбекистанец получил семь лет тюрьмы за убийство земляка в Пензе

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Суд в Пензе приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Узбекистана по обвинению в убийстве коллеги и соотечественника из-за спора о работе, сообщает региональное управление СК.

© Sputnik / Валерий Мельников В общежитии в Москве нашли тело узбекистанца

Ранее следствие сообщило, что приехавшие на заработки в Пензу двое строителей из Узбекистана 2 сентября 2018 года после работы устроили в кафе застолье, а уже дома между ними возник конфликт, так как потерпевший стал возмущаться из-за своей работы и размера зарплаты. Следователи установили, что в ходе ссоры обвиняемый избил приятеля и задушил, захватив рукой его шею, а потом вытащил на улицу в надежде, что там он придет в себя.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Суд признал гражданина Узбекистана виновным по уголовной статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".