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Трагическая случайность унесла жизнь узбекистанки

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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Женщина хотела подогреть воду, но подожгла себя. От полученных травм она скончалась в больнице.

ТАШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. В Кашкадарьинской области женщина случайно подожгла на себе одежду от газовой плиты.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел 15 марта в Касанском районе Кашкадарьинской области.

Гражданка С.О., проживавшая в селе Гала, поставила на газовую плиту ведро с водой, чтобы подогреть ее. Однако огонь незаметно перекинулся на одежду.

Женщина получила тяжелейшие ожоги. Ее доставили в районную больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась.

Ведется следствие.

Теги:
Происшествие, Кашкадарьинская область



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