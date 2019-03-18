Контрабанда с душком: в Ургенче пресечен незаконный ввоз парфюмерии

Узбекские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза парфюмерной продукции на общую сумму около 3,5 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Пассажир самолета, прилетевшего в Ургенч из Санкт-Петербурга, попытался незаконно ввезти в Узбекистан несколько флаконов женских духов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики.

В вещах пассажира были обнаружены 27 флаконов женских духов, которые тот намеревался скрыть от таможенного контроля. Общая стоимость парфюмерной продукции — около 3,5 миллиона сумов.

По выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

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