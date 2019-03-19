Арестован обвиняемый в изнасиловании жительницы Якутска

ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Обвиняемый в изнасиловании жительницы Якутска заключен под стражу, двое других подозреваемых задержаны, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
По информации СУ СК, жительница Якутска стала жертвой преступления ночью 17 марта, когда в районе улицы Кузьмина водитель Toyota Corolla насильно усадил ее в машину и отъехал в район гаражных боксов, где в салоне автомобиля совершил изнасилование. Затем мужчина отвез ее в помещение автомастерской, где находились двое его приятелей, и оставил там. Позже женщина обратилась в Следственный комитет.
"Восемнадцатого марта 2019 года по ходатайству следователя в отношении лица, обвиняемого в совершении изнасилования и похищении, Якутским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на весь период предварительного расследования. Двое подозреваемых в незаконном лишении свободы задержаны в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ. Расследование продолжается", - рассказала Дворецкая.
В соцсетях распространились сообщения о том, что преступление могло быть совершено выходцами из Средней Азии, что вызвало большой общественный резонанс.
Ранее сообщалось, что в понедельник в центре спортивной подготовки города Якутска "Триумф" состоялась встреча властей с жителями республики. Глава Якутии Айсен Николаев пообещал усилить меры по борьбе с незаконной миграцией и вызывающим ее незаконным предпринимательством. Мэр Якутска Сардана Авксентьева на фоне резонансного дела дала распоряжение провести проверки торговых точек и усилить борьбу с нелегальным бизнесом, пообещав показать, "кто в городе хозяин, но в рамках закона".