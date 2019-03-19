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Следственный изолятор, архивное фото

Арестован обвиняемый в изнасиловании жительницы Якутска

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Накануне вечером в Якутске люди вышли на митинг, требуя наказать виновных.

ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Обвиняемый в изнасиловании жительницы Якутска заключен под стражу, двое других подозреваемых задержаны, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Машина полиции. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
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По информации СУ СК, жительница Якутска стала жертвой преступления ночью 17 марта, когда в районе улицы Кузьмина водитель Toyota Corolla насильно усадил ее в машину и отъехал в район гаражных боксов, где в салоне автомобиля совершил изнасилование. Затем мужчина отвез ее в помещение автомастерской, где находились двое его приятелей, и оставил там. Позже женщина обратилась в Следственный комитет.

"Восемнадцатого марта 2019 года по ходатайству следователя в отношении лица, обвиняемого в совершении изнасилования и похищении, Якутским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на весь период предварительного расследования. Двое подозреваемых в незаконном лишении свободы задержаны в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ. Расследование продолжается", - рассказала Дворецкая.

Задержание подозреваемых в совершении преступления
© Sputnik / Евгений Биятов
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В соцсетях распространились сообщения о том, что преступление могло быть совершено выходцами из Средней Азии, что вызвало большой общественный резонанс.

Ранее сообщалось, что в понедельник в центре спортивной подготовки города Якутска "Триумф" состоялась встреча властей с жителями республики. Глава Якутии Айсен Николаев пообещал усилить меры по борьбе с незаконной миграцией и вызывающим ее незаконным предпринимательством. Мэр Якутска Сардана Авксентьева на фоне резонансного дела дала распоряжение провести проверки торговых точек и усилить борьбу с нелегальным бизнесом, пообещав показать, "кто в городе хозяин, но в рамках закона".

Теги:
Изнасилование, Россия



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