Четверо узбекистанцев отправятся в тюрьму за контрабанду валюты

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Суд по уголовным делам Уйчинского района Наманганской области Узбекистана приговорил четырех местных жителей к 5,5 года тюрьмы каждого за контрабанду иностранной валюты в Кыргызстан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов республики.

В октябре прошлого года представитель Пограничных войск Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана сообщил о задержании в Наманганской области двух граждан страны, которые пытались нелегально переправить в легковом автомобиле 746 тысяч долларов в Кыргызстан.

Два человека были задержаны на месте преступления, еще два — в ходе следствия.

"Приговором суда четверо обвиняемых, граждан Узбекистана, приговорены к лишению свободы сроком на пять лет и шесть месяцев каждый по статье "Контрабанда валюты в особо крупных размерах", — уточнил собеседник агентства.

В соответствии с Уголовным кодексом республики, контрабанда наличной валюты наказывается лишением свободы сроком до восьми лет.