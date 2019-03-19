Автомобиль разорвало на части - взрыв газового баллона в Кашкадарье

ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. В селе Бегламишсой Чиракчинского района Кашкадарьинской области разорвало на части автомобиль Nexia.

По информации МВД Узбекистана, в машине взорвался столитровый газовый баллон. В этот момент в салоне находились водитель и пассажир. После произошедшего обоих госпитализировали, однако пассажир скончался по пути в больницу.

В настоящее время правоохранители проводят расследование.

Напомним, в декабре в Андижанской области мужчина сгорел в автосервисе. Инцидент произошел из-за неосторожного демонтажа газового баллона в автомобиле.