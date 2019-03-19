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Взрыв газового баллона в автомобиле привел к трагедии

Автомобиль разорвало на части - взрыв газового баллона в Кашкадарье

© Podrobno.uz
Происшествия
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Жертвой трагедии стал пассажир автомобиля.

ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. В селе Бегламишсой Чиракчинского района Кашкадарьинской области разорвало на части автомобиль Nexia.

По информации МВД Узбекистана, в машине взорвался столитровый газовый баллон. В этот момент в салоне находились водитель и пассажир. После произошедшего обоих госпитализировали, однако пассажир скончался по пути в больницу.

В настоящее время правоохранители проводят расследование.

Напомним, в декабре в Андижанской области мужчина сгорел в автосервисе. Инцидент произошел из-за неосторожного демонтажа газового баллона в автомобиле.

Теги:
Автомобили, Кашкадарьинская область, Узбекистан



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