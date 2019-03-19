Узбекистанка пыталась продать свою землячку в сексуальное рабство в ОАЭ

ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова правоохранители задержали с поличным 35-летнюю уроженку Бухарской области, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Женщина собиралась отправить в Дубай 21-летнюю узбекистанку для занятий проституцией.

Злоумышленница действовала, сговорившись со своей знакомой, которая проживает в Эмиратах и занимается сутенерством. С ее помощью она купила авиабилеты девушке. Прилетев в ОАЭ, жертва должна была отработать сутенерше 3500 долларов.

Правоохранители занимаются расследованием дела.

Ранее подозреваемую в отправке девушек за рубеж для сексуальной эксплуатации задержали в аэропорту Ташкента. Как установили оперативники, уроженка Андижанской области, известная под именем Гули, обещала соотечественницам работу за рубежом, но на самом деле отправляла их в сексуальное рабство.