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Девушки легкого поведения

Узбекистанка пыталась продать свою землячку в сексуальное рабство в ОАЭ

© AFP 2018 / VALERY HACHE
Происшествия
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Злоумышленница планировала отправить в Дубай 21-летнюю девушку для занятий проституцией.

ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова правоохранители задержали с поличным 35-летнюю уроженку Бухарской области, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Женщина собиралась отправить в Дубай 21-летнюю узбекистанку для занятий проституцией.

Злоумышленница действовала, сговорившись со своей знакомой, которая проживает в Эмиратах и занимается сутенерством. С ее помощью она купила авиабилеты девушке. Прилетев в ОАЭ, жертва должна была отработать сутенерше 3500 долларов.

Правоохранители занимаются расследованием дела.

Ранее подозреваемую в отправке девушек за рубеж для сексуальной эксплуатации задержали в аэропорту Ташкента. Как установили оперативники, уроженка Андижанской области, известная под именем Гули, обещала соотечественницам работу за рубежом, но на самом деле отправляла их в сексуальное рабство.

Теги:
Проституция, секс-рабство, ОАЭ, Ташкент, Узбекистан



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