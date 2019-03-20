МВД опровергло слухи об убийстве троих выходцев из Средней Азии в Якутии

Также в соцсетях сообщалось, что более 20 мигрантов с увечьями попали в больницу.

ТАШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. МВД по Якутии опровергает данные об убийстве и избиении мигрантов в регионе, задержаны распространители провокационной информации, связанной с уголовным делом на выходца из Средней Азии по обвинению в похищении и изнасиловании жительницы Якутска, сообщает МВД России по республике.

© Sputnik / Владимир Песня Арестован обвиняемый в изнасиловании жительницы Якутска

В воскресенье СУ СК по Якутии возбудило уголовное дело по признакам изнасилования и похищения человека. С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Якутска. Как заявляет следствие, ночью 17 марта 23-летний мужчина силой затащил женщину в машину, отвез в гаражный комплекс и изнасиловал. Затем он привез жертву в автомастерскую и оставил с двумя знакомыми, женщине удалось бежать, информирует СК. Ведомство отмечает, что предполагаемый насильник арестован.

Информация в соцсетях о том, что преступление совершили выходцы из Средней Азии, вызвала общественный резонанс. В Якутске прошел стихийный митинг, затем власти встретились с жителями республики. В понедельник утром в городе заметно уменьшилось число маршрутных автобусов. Местные СМИ связывали это с нападением и избиением водителя маршрутки. Директор "Союзавто" Андрей Косицкий сказал, что ситуация возникла по техническим причинам. Во вторник на работу не вышли продавцы овощных ларьков. По сообщению начальника полиции Якутска Николая Кульбертинова, в среду арестованы молодые люди, учинившие погром в овощных киосках.

"По распространяющимся сообщениям о том, что в Якутске убиты три гражданина Средней Азии и более 20 человек с увечьями попали в больницу, сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", - информирует МВД по Якутии.

© Sputnik / Евгений Биятов Изнасилование мигрантами из ЦА женщины в Якутске – люди вышли на митинг

В ведомстве отметили, что обстановка в республике находится под контролем. "Лица, распространявшие провокационную информацию и призывы к неправомерным действиям, установлены и привлечены к ответственности", - рассказали в МВД.

Отмечается, что среди задержанных 33-летний уроженец Якутска, расхаживавший с пистолетом, в его отношении возбуждено уголовное дело. Также установлены личности фигурантов видеозаписи, где мужчина стрелял из автомата со словами "Якутия рулит", а второй снимал происходящее на камеру. Как выяснили полицейские, видео было снято 17 марта в Алданском районе, 37-летний и 35-летний мужчины привлечены к административной ответственности. Оказалось, что изъятое оружие является охолощенным, а не боевым, предназначенным для имитации выстрела. Кроме того, установлен 34-летний мужчина, разместивший в мессенджерах призывы к несанкционированному митингу, он привлечен к административной ответственности.