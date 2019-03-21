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Кукурузные початки

В Джизакской области парень украл у мельника полтонны кукурузы

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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Злоумышленнику удалось утащить еще и 643 килограмма зерна.

ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. В Арнасайском районе Джизакской области 19-летний парень украл у мельника 550 килограммов кукурузы и 643 килограмма зерна. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Молодой человек взломал замок и проник в мельницу. В настоящее время вор задержан. Возбуждено уголовное дело.

В Узбекистане школьника подозревают в краже более 11 миллионов сумов =>

На прошлой неделе в Сурхандарье 26-летняя девушка вынесла из чужого дома более 4,5 млн сумов. За совершение кражи ее задержали правоохранители.

Теги:
Джизакская область, Узбекистан



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