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В хранилище банка

Неизвестный похитил 28 млн рублей из банковской ячейки в центре Москвы

© Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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Владелец оставил деньги в сейфе буквально несколько дней назад.

ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Неизвестный похитил 28 миллионов рублей из банковской ячейки в центре Москвы, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на управление МВД.

Мужчина 1978 года рождения сообщил полиции, что 19 марта арендовал ячейку в банке, а затем поместил в сейф 27 миллионов 818 тысяч рублей.

Кроме того, в организации оформили доверенность на гражданина 1961 года рождения с правом единоличного посещения ячейки, однако ключи этому человеку не передавали.

В день обращения в полицию потерпевший обнаружил, что денег в ячейке нет.

Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги:
Банки, Москва, Россия



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