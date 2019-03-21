Узбекистанка отправила террористам в Турцию полмиллиона рублей

Женщина находилась в Петербурге и переводила полученные от боевиков средства со своего личного банковского счета в Турцию и Азербайджан для деятельности ИГ.

ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в содействии деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщает пресс-служба городского управления СК.

Дело направлено в суд в Петербурге.

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"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении гражданки Узбекистана 1979 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемая, находясь в Петербурге, переводила полученные от террористов деньги со своего личного банковского счета в Турцию и Азербайджан для деятельности ИГ.

Всего женщина отправила денежные средства на сумму более 500 тысяч рублей, отмечается в сообщении.