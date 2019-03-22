Узбекистанец пытался незаконно вывезти из России 19 тысяч долларов

Инцидент произошел 19 марта в аэропорту Кольцово. Ожидается, что на мужчину будет наложен административный штраф.

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. В российском аэропорту Кольцово таможенники задержали гражданина Узбекистана, который намеревался вывезти в родную страну крупную сумму. В багаже мужчины, отправляющегося из Екатеринбурга в Ташкент, было обнаружено 19 тысяч долларов (около 1,2 миллиона рублей).

По данным Генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге, он нарушил статью 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

"После таможенного разбирательства нарушителю была возвращена сумма в размере в 10 тысяч долларов США, он в тот же день вылетел на родину, а дело в установленном порядке передано в суд", — сообщили в пресс-службе МИД РУ.

Ожидается, что на мужчину будет наложен административный штраф в размере 50% незадекларированной суммы. Таким образом, из девяти тысяч долларов США 4,5 тысячи будет обращено в пользу РФ. Другую половину вернут узбекистанцу.

При выезде из РФ без декларирования разрешается вывозить любую валюту в совокупности до 10 тысяч долларов США, напомнили в Консульско-правовом департаменте МИД.