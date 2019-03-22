В Ленобласти узбекистанец до смерти избил мужчину и залил его тело цементом

ТАШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. В Ленинградской области следователи раскрыли страшное убийство, которое совершил 30-летний гражданин Узбекистана.

Трагедия произошла еще осенью 2018 года.

© Sputnik / Кирилл Каллиников Интим не предлагать: узбекистанец изрезал домогавшегося до него собутыльника

Как пишут "Невские новости", в сентябре прошлого года в полицию обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что его брат пропал. Последний раз он видел своего родственника, когда подвозил его на автомобиле к частному дому.

В результате в марте в подвале этого дома было обнаружено тело пропавшего. На голову жертвы убийца надел черный полиэтиленовый пакет, обмотав шею мужчины скотчем.

Как признался сам злоумышленник, он до смерти избил мужчину, а затем залил труп цементом для того, чтобы скрыть следы преступления.