В Ташкентской области Nexia рухнула в реку - погиб пассажир

Еще три человека были доставлены в больницу после ДТП.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Юкоричирчикском районе Ташкентской области водитель на автомобиле Nexia не справился с управлением и упал в реку, сообщается на официальном сайте МВД республики.

В результате ДТП один пассажир умер на месте происшествия, водитель и двое других пассажиров получили различные травмы. Сейчас они находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Напомним, в январе муж и жена утонули в автомобиле, свалившемся в реку в Ферганской области. Тогда водитель также не справился с управлением.