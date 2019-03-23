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Автомобиль, упавший в реку

В Ташкентской области Nexia рухнула в реку - погиб пассажир

© Sputnik / Павел Петров
Происшествия
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Еще три человека были доставлены в больницу после ДТП.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Юкоричирчикском районе Ташкентской области водитель на автомобиле Nexia не справился с управлением и упал в реку, сообщается на официальном сайте МВД республики.

В результате ДТП один пассажир умер на месте происшествия, водитель и двое других пассажиров получили различные травмы. Сейчас они находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Напомним, в январе муж и жена утонули в автомобиле, свалившемся в реку в Ферганской области. Тогда водитель также не справился с управлением.

Теги:
авария, ДТП, Ташкентская область, Узбекистан



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