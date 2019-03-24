Почти 8 тысяч нарушений ПДД пресекли в Ташкенте с начала марта

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Инспекторы ДПС в период с 1 по 22 марта пресекли на дорогах города 7927 нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД столицы, 198 водителей управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

"Даже небольшое количество алкоголя негативно сказывается на вашей внимательности и координации, а также скорости реакций, — напомнили в ГУВД. — Не садитесь за руль — из уважения к своей жизни и жизни окружающих".

© ГУВД г. Ташкента. Автомобили на штрафстоянке в Ташкенте

Еще 257 человек передвигались по городу без необходимых документов, 124 — разговаривали по телефону за рулем.

Чаще всего за указанный период водители игнорировали правила обгона, было зафиксировано 697 таких нарушений.

© ГУВД г. Ташкента. Транспортные средства на штрафстоянке в Ташкенте

На штрафплощадку за грубые нарушения ПДД отправили 537 машин.

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