В Крыму ФСБ обыскивает сторонников террористической организации

В операции участвуют подразделения МВД и войск Национальной гвардии.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Крыму проходят обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Об этом передает региональное управление ФСБ.

В операции также участвуют подразделения МВД и войск Национальной гвардии. Возбуждены уголовные дела. Другие подробности пока уточняются.

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"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* — международная панисламистская политическая партия, признанная в России террористической за воинственную пропаганду и нетерпимость к другим религиям.

В феврале на полуострове задержали и арестовали троих крымчан, их подозревают в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.

В декабре других четырех участников группировки в Крыму приговорили к срокам от девяти до 17 лет колонии строгого режима.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.