Узбекистанка пыталась продать младенца за пять миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Сотрудники МВД республики задержали в Навоийской области женщину, которая пыталась продать младенца. Она оценила своего ребенка в пять миллионов сумов.

"Двадцать пятого марта в результате проведенных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в Карманинском районе Навоийской области при попытке продажи своего новорожденного сына гражданке Д.Ж. за 5 миллионов сумов была задержана 38-летняя жительница этого района Ф.А.", — сообщили в пресс-службе МВД республики.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Ранее в Уртачирчикском районе Ташкентской области была задержана 25-летняя узбекистанка, которая собиралась продать трехмесячного сына. Женщина планировала получить за младенца восемь тысяч долларов.