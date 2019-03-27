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Младенец

Узбекистанка пыталась продать младенца за пять миллионов сумов

CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
Происшествия
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Инцидент произошел в Навоийской области. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Сотрудники МВД республики задержали в Навоийской области женщину, которая пыталась продать младенца. Она оценила своего ребенка в пять миллионов сумов.

"Двадцать пятого марта в результате проведенных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в Карманинском районе Навоийской области при попытке продажи своего новорожденного сына гражданке Д.Ж. за 5 миллионов сумов была задержана 38-летняя жительница этого района Ф.А.", — сообщили в пресс-службе МВД республики.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.  

Ранее в Уртачирчикском районе Ташкентской области была задержана 25-летняя узбекистанка, которая собиралась продать трехмесячного сына. Женщина планировала получить за младенца восемь тысяч долларов.

Теги:
МВД Узбекистана, уголовное дело, ребенок, новорожденный, младенец



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