В Казахстане разбился боевой вертолет, есть жертвы

Вертолет следовал из Актау в Шымкент в составе звена из четырех боевых вертолетов.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. На борту военного вертолета Ми-8, разбившегося в Кызылординской области Казахстана, находились 13 человек, сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.

По предварительным данным, имеются жертвы, состояние потерпевших уточняется.

"Вертолет следовал в составе звена из четырех боевых вертолетов из города Актау в город Шымкент. Перелет проходил в рамках комплексной проверки и учений специальных подразделений "Алтын жебе" в темное время и в сложных метеорологических условиях, — говорится в публикации.

К месту крушения отправлена специально созданная комиссия Минобороны РК.

Два вертолета из четырех уже совершили посадку в городе Кызылорда, а один вертолет вернулся к месту крушения.

Министерство обороны Казахстана и Министерство внутренних дел РК начали расследование причин и обстоятельств происшествия.

В апреле прошлого года вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток" упал в районе улиц Антенная — Хирургическая в Хабаровске, примерно в километре от жилых домов. Все шесть человек, находившиеся на борту, погибли.