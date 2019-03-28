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Опись контрафактного алкоголя

В Нукусе изъяли более 20 тысяч бутылок алкоголя

Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Мужчина хранил алкогольные напитки в микровэнах и дома — там был найден целый склад.

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Нукусе сотрудники правоохранительных органов изъяли крупную партию алкоголя, предназначенного для незаконной продажи. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Генпрокуратуры Узбекистана.

Первая интересная находка ждала в микровэнах Daewoo Damas, принадлежащих гражданину К.К. В машинах были обнаружены 2844 бутылки водки "Каратау". А дома мужчина хранил целый склад алкоголя: там нашли 19 687 бутылок, общая стоимость спиртного — 233,9 миллиона сумов. Все было изъято в качестве вещдоков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, водка, алкоголь



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