После крушения в Казахстане приостановили полеты Ми-8

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Казахстане по поручению министра обороны генерал-майора Нурлана Ермекбаева приостановлены полеты вертолетов Ми-8, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

"Ограничения введены до выяснения причин авиационной катастрофы и проведения комплекса профилактических мероприятий по их недопущению на однотипных воздушных судах", — говорится в публикации.

Вертолет Ми-8 Минобороны Казахстана, принимавший участие в учениях, потерпел крушение вечером 27 марта на территории Кызылординской области Казахстана. На борту находились 13 военнослужащих, все они погибли.

© Sputnik / Игорь Онучин В Казахстане разбился боевой вертолет, есть жертвы

По данным ведомства, Ермекбаев 28 марта прибыл к месту крушения.

"В ходе посещения министр обороны поручил <...> организовать и провести всестороннее объективное расследование авиационной катастрофы, дать оценку действиям всех служб и должностных лиц, участвовавших в обеспечении полета, установить все обстоятельства, приведшие к авиационной катастрофе", — сообщили в министерстве.

Кроме этого, "отдано поручение организовать дополнительные тренажи с летным и инженерно-техническим составом по порядку действия при попадании в опасные явления погоды".

"Дополнительно дано поручение обеспечить поиск и скорейшую идентификацию, судмедэкспертизу и по согласованию со следственными органами доставку тел к местам погребения. Во взаимодействии с местными исполнительными органами решить вопрос выделения участков для погребения и обеспечить захоронение военнослужащих с соблюдением воинского ритуала", — говорится в публикации.

На месте трагедии продолжает работу специально созданная комиссия Минобороны РК.