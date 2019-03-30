Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Наманганской области

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Пять человек погибли в ДТП при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Наманганской области, сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД республики.

По данным управления, накануне в районе 7 часов (5.00 мск) на 25-м километре автодороги 4Р112 "Ферганское кольцо" автомобиль Chevrolet Lacetti столкнулся с грузовиком Isuzu.

"В результате столкновения находившиеся в автомобиле Lacetti пять пассажиров скончались на месте аварии", - говорится в сообщении.

Оба водителя и пассажир Isuzu получили повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу Папского района Наманганской области.

По факту происшествия ведется предварительное следствие. Устанавливаются причины аварии, добавили в МВД.