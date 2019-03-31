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Сотрудник правоохранительных органов снимает наручники

Несовершеннолетнего в Навоийской области воспитывали палкой до смерти

© Sputnik / Алексей Вовк
Происшествия
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Родственники, побившие несовершеннолетнего 2005 года рождения, задержаны, возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Несовершеннолетний получил телесные повреждения в Навоийской области, что привело к летальному исходу, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

По данным правоохранителей, 29 марта 2019 года братья из Хатырчинского района Навоийской области, будучи в гостях в доме сестры, проживающей в Каттакурганском районе Самаркандской области, в целях воспитания племянника 2005 года рождения палкой нанесли ему телесные повреждения.

От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия, двое братьев задержаны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.




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