Несовершеннолетнего в Навоийской области воспитывали палкой до смерти

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Несовершеннолетний получил телесные повреждения в Навоийской области, что привело к летальному исходу, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

По данным правоохранителей, 29 марта 2019 года братья из Хатырчинского района Навоийской области, будучи в гостях в доме сестры, проживающей в Каттакурганском районе Самаркандской области, в целях воспитания племянника 2005 года рождения палкой нанесли ему телесные повреждения.

От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия, двое братьев задержаны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.