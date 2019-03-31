Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе в ФРГ

В авиакомпании уже подтвердили гибель председателя Совета директоров.

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Председатель Совета директоров авиакомпании S7 Наталья Филева погибла в результате авиакатастрофы в германии. Бизнес-самолет, принадлежавший входящей в S7 компании "Глобус" потерпел крушение в ФРГ. Эту информацию подтвердил источник РИА Новости.

Позднее информацию подтвердили и в самой компании.

"Тридцать первого марта 2019 года при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт "Эгельсбах" (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Филева Наталья Валерьевна. Обстоятельства трагедии пока неизвестны", — говорится в сообщении компании.

Ранее немецкое издание Bild написало, что в Германии разбился частный самолет, в результате крушения погибли двое россиян. Как выяснилось, среди погибших - глава российской авиакомпании S7 Владислав Филев. Источник в окружении Филева опроверг сообщения о его гибели, сообщив, что разбились его жена Наталья и тесть.

Авиационные власти Германии уже приступили к расследованию этой катастрофы. Кстати, ЧП косвенно спровоцировало еще одну трагедию: патрульный автомобиль, направлявшийся к месту крушения самолета, попал в ДТП, в результате два немецких полицейских погибли.

О причинах трагедии с бизнес-лайнером пока ничего неизвестно.