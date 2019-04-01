Мужчина получил ожоги при хлопке газа в Навоийской области

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Вспышка газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошла в доме №75, расположенном на улице Ибн-Сина в МСГ "Шайхан" Нуратинского района Навоийской области. Хозяин дома получил ожоги и был госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления пожарной безопасности МВД Узбекистана, вспышка произошла из-за неосторожного использования газового баллона. Огонь тушили два экипажа.

Специалисты устанавливают размер материального ущерба.

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