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Газовые баллоны

Мужчина получил ожоги при хлопке газа в Навоийской области

© Sputnik / Яков Глинский
Происшествия
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18 0 0

Инцидент произошел из-за неосторожного использования газового баллона.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Вспышка газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошла в доме №75, расположенном на улице Ибн-Сина в МСГ "Шайхан" Нуратинского района Навоийской области. Хозяин дома получил ожоги и был госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления пожарной безопасности МВД Узбекистана, вспышка произошла из-за неосторожного использования газового баллона. Огонь тушили два экипажа.

Специалисты устанавливают размер материального ущерба.

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Теги:
Навоийская область, ожог, пожар, взрыв, Газ



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