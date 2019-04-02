В Самарканде нашли партию контрафактных лекарств от бесплодия из Индии

Препарат "Комастон" используется для лечения бесплодия и гинекологических заболеваний, однако в завезенном препарате отсутствует основное действующее вещество - дидрогестерон.

ТАШКЕНТ, 2 апр – Sputnik. Прокуратура Самарканда выявила крупную партию фальсифицированного препарата для лечения бесплодия стоимостью около 600 тысяч долларов, завезенного в Узбекистан из Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры республики.

Сотрудники ведомства приняли меры для предотвращения незаконного оборота лекарства.

В ходе проверки на одном из фармацевтических предприятий Самарканда был выявлен факт незаконных поставок из Индии более 115 тысяч упаковок фальсифицированного препарата "Комастон" для лечения бесплодия и гинекологических заболеваний.

"На внутреннем рынке было реализовано более 76,5 тысячи упаковок препарата "Комастон" на 4,8 миллиарда сумов (около 600 тысяч долларов). Были приняты меры по предотвращению незаконного оборота фальсифицированных лекарств", - сказал представитель Генпрокуратуры.

В ведомстве сообщили, что в результате проведенных лабораторных исследований обнаружено, что в завезенном препарате отсутствует основное действующее вещество - дидрогестерон.

Завершается доследственная проверка, после которой будут приняты дальнейшие уголовно-процессуальные меры.

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