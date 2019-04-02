В Узбекистане таможенники изъяли контрабанду виски на 4 тысячи долларов

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В Сырдарьинской области таможенники изъяли контрабанду виски на 4,2 тысячи долларов, сообщает пресс-служба ГТК республики.

Злоумышленника задержали на приграничном таможенном посту "Сырдарья". Мужчина пытался доставить из соседнего государства в Узбекистан 26 бутылок крепкого алкоголя в салоне авто Mercedes-Benz.

Спиртное контрабандист не задекларировал и не сообщил о товаре при устном опросе.

По предварительной оценке, общая стоимость виски составила 36 миллионов сумов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.