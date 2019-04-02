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Бутылки с виски на полках

В Узбекистане таможенники изъяли контрабанду виски на 4 тысячи долларов

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Злоумышленник пытался спрятать незаконный товар в салоне автомобиля.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В Сырдарьинской области таможенники изъяли контрабанду виски на 4,2 тысячи долларов, сообщает пресс-служба ГТК республики.

Злоумышленника задержали на приграничном таможенном посту "Сырдарья". Мужчина пытался доставить из соседнего государства в Узбекистан 26 бутылок крепкого алкоголя в салоне авто Mercedes-Benz.

Спиртное контрабандист не задекларировал и не сообщил о товаре при устном опросе.

По предварительной оценке, общая стоимость виски составила 36 миллионов сумов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Теги:
Сырдарьинская область, Узбекистан



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