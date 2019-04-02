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Бочки с дизельным топливом

Контрабандисты хотели ввезти в Узбекистан 4 тысячи литров дизельного топлива

© Пресс-служба ГТК РУз
Происшествия
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Злоумышленники хотели перепродать топливо стоимостью 19 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Контрабандисты хотели ввезти в Узбекистан почти четыре тысячи литров дизельного топлива, передает пресс-служба ГТК.

Незаконный оборот товара предотвратили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по Бухарской области.

На участке патрульной службы "Сармиджан" инспекторы остановили грузовик Isuzu. Таможенникам не понравилось странное поведение водителя, и они решили проверить кузов. Выяснилось, что в машине находится 3780 литров дизельного топлива, к которым шофер не смог предоставить необходимые документы.

По предварительным подсчетам, стоимость топлива, предназначавшегося для дальнейшей незаконной перепродажи, составила 19 миллионов сумов.

В настоящее время по факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

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Теги:
Контрабанда, Дизельное топливо, топливо, Узбекистан



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