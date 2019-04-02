Контрабандисты хотели ввезти в Узбекистан 4 тысячи литров дизельного топлива

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Контрабандисты хотели ввезти в Узбекистан почти четыре тысячи литров дизельного топлива, передает пресс-служба ГТК.

Незаконный оборот товара предотвратили сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по Бухарской области.

На участке патрульной службы "Сармиджан" инспекторы остановили грузовик Isuzu. Таможенникам не понравилось странное поведение водителя, и они решили проверить кузов. Выяснилось, что в машине находится 3780 литров дизельного топлива, к которым шофер не смог предоставить необходимые документы.

По предварительным подсчетам, стоимость топлива, предназначавшегося для дальнейшей незаконной перепродажи, составила 19 миллионов сумов.

В настоящее время по факту правонарушения ведутся таможенные проверки.