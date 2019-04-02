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Узбекские милиционеры возле дома

Пропавших в Ташкентской области мать и дочь вернули в семью

AP Photo / Anvar Ilyasov
Происшествия
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Юлдуз Абдурамонова и ее дочь Асалия Мирзаева отсутствовали дома несколько дней.

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Жительницы Ангрена Юлдуз Абдурамонова и ее дочь Асалия Мирзаева найдены живыми и здоровыми, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана. 

О пропаже родственниц 29 марта заявил отец семейства — Шухрат Мирзаев. Он рассказал, что 24 марта его супруга и дочь ушли из дома и не вернулись. 

Юлдуз Абдурамонову и ее дочь Асалию Мирзаеву нашли в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента. По какой причине они на несколько дней ушли из дома и не сообщили родным о своем местонахождении — в публикации не уточняется.

Теги:
поиски, пропал, МВД Узбекистана, Ангрен



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