В Узбекистане таможенники пресекли контрабанду на 3,5 миллиарда сумов

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. В Уртачирчикском районе Ташкентской области таможенники пресекли незаконный оборот товаров на 3,5 миллиарда сумов. Об этом сообщает пресс-служба ГТК Узбекистана.

Инспекторы остановили грузовик Isuzu. Когда правоохранители проверили машину, они обнаружили, что в кузове находятся различные товары зарубежного производства. Необходимых документов на продукцию водитель не смог предоставить.

Большая часть препаратов состояла из лекарств - это 14 тысяч единиц. Также в автомобиле были обнаружены 300 электросчетчиков, 20 телевизоров, почти 500 единиц женской и мужской одежды и более семи тысяч упаковок жевательной резинки.

© Пресс-служба ГТК РУз Таможенниками был пресечен незаконный товарооборот на сумму 3,5 миллиардов сум

По предварительным подсчетам, общая сумма обнаруженных товаров составила один миллиард 67 миллионов сумов.

Кроме того, правоохранители обыскали дом злоумышленника в Намангане.

"Оказалось, что дом этого гражданина давно превратился в склад, где тайно хранились ранее завезенные объездными путями товары. В ходе проверок были обнаружены более 19 тысяч единиц лекарственных препаратов девяти разновидностей и чуть менее 14 тысяч единиц флеш-карт", - говорится в сообщении ГТК.

Общая стоимость обнаруженных товаров составила один миллиард 434 миллионов сумов.

Еще недавно таможенники пресекли ввоз в страну 10 тонн канцелярских товаров на сумму более миллиарда сумов.

В настоящее время по всем выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки.