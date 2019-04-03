В Узбекистане таможенники пресекли контрабанду на 3,5 миллиарда сумов

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. В Уртачирчикском районе Ташкентской области таможенники пресекли незаконный оборот товаров на 3,5 миллиарда сумов. Об этом сообщает пресс-служба ГТК Узбекистана.
Инспекторы остановили грузовик Isuzu. Когда правоохранители проверили машину, они обнаружили, что в кузове находятся различные товары зарубежного производства. Необходимых документов на продукцию водитель не смог предоставить.
Большая часть препаратов состояла из лекарств - это 14 тысяч единиц. Также в автомобиле были обнаружены 300 электросчетчиков, 20 телевизоров, почти 500 единиц женской и мужской одежды и более семи тысяч упаковок жевательной резинки.
По предварительным подсчетам, общая сумма обнаруженных товаров составила один миллиард 67 миллионов сумов.
Кроме того, правоохранители обыскали дом злоумышленника в Намангане.
"Оказалось, что дом этого гражданина давно превратился в склад, где тайно хранились ранее завезенные объездными путями товары. В ходе проверок были обнаружены более 19 тысяч единиц лекарственных препаратов девяти разновидностей и чуть менее 14 тысяч единиц флеш-карт", - говорится в сообщении ГТК.
Общая стоимость обнаруженных товаров составила один миллиард 434 миллионов сумов.
Еще недавно таможенники пресекли ввоз в страну 10 тонн канцелярских товаров на сумму более миллиарда сумов.
В настоящее время по всем выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки.