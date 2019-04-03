20:48 03 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB128.14
  • EUR9444.29
  • USD8419.62
Поиск
Собранный урожай помидоров

Узбекистанец присвоил 170 тысяч долларов, обещая поставить томаты в РФ

© Sputnik / Александр Кондратюк
Происшествия
Получить короткую ссылку
275 0 0

Правоохранители Ташкента возбудили уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. ГУВД Ташкента разыскивает подозреваемого в присвоении 170 тысяч долларов за обещание организовать поставки свежих помидоров в Россию, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Доллары США
© Sputnik / Михаил Кутузов
Глава стройкомпании в Узбекистане присвоил свыше ста тысяч долларов

По данным управления, в полицию обратился гражданин Узбекистана, который обвинил своего земляка в том, что тот присвоил его деньги в размере 170 тысяч долларов, обещая организовать поставки томатов в Россию.

"Не выполнив обещание, подозреваемый истратил деньги на свои нужды. Принимаются меры к розыску подозреваемого", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, добавили в МВД.

Статья УК Узбекистана "Мошенничество" предусматривает наказание в виде тюремного заключения вплоть до десяти лет.

Теги:
Мошенничество, Россия, ГУВД Ташкента, Ташкент, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Виртуальные модели
Фантазия или реальность: криптодевушки "Инстаграма"
Такую сложно прокормить: хрупкая девочка со зверским аппетитом
Такую сложно прокормить: хрупкая девочка со зверским аппетитом – видео
Ташкентское метро: где и когда появятся новые станции

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054