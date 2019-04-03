Узбекистанец присвоил 170 тысяч долларов, обещая поставить томаты в РФ

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. ГУВД Ташкента разыскивает подозреваемого в присвоении 170 тысяч долларов за обещание организовать поставки свежих помидоров в Россию, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

© Sputnik / Михаил Кутузов Глава стройкомпании в Узбекистане присвоил свыше ста тысяч долларов

По данным управления, в полицию обратился гражданин Узбекистана, который обвинил своего земляка в том, что тот присвоил его деньги в размере 170 тысяч долларов, обещая организовать поставки томатов в Россию.

"Не выполнив обещание, подозреваемый истратил деньги на свои нужды. Принимаются меры к розыску подозреваемого", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, добавили в МВД.

Статья УК Узбекистана "Мошенничество" предусматривает наказание в виде тюремного заключения вплоть до десяти лет.