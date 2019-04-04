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Автомобиль скорой медицинской помощи

Страшная авария в Подмосковье: шесть погибших и ребенок в больнице

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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По информации СМИ, водитель ехал из Тулы и уснул за рулем, а когда фура притормозила, врезался в ее корму.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Страшная авария произошла сегодня утром на трассе М-4 "Дон" в Подмосковье: столкнулись микроавтобус и фура, погибли шесть человек, сообщает РИА Новости.

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Публикация от ОПАСНЫЙ ЖУРНАЛИСТ (@ruspress)

Одной из пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и фуры в Подмосковье оказалась восьмилетняя девочка, ее доставили в больницу с тяжелыми травмами.

"В результате ДТП погибли шесть человек: четверо мужчин и две женщины. Пострадали два человека, в том числе девочка 8 лет, которая с тяжелыми травмами доставлена в центральную районную больницу города Домодедово", - сказала Петрова.

Утром в четверг на 65-м километре автодороги М-4 "Дон" столкнулись автомобили Mercedes и Scania. По словам СМИ, водитель ехал из Тулы и уснул за рулем, а когда фура притормозила, врезался в ее корму.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Теги:
Дорожно-транспортное происшествие, Происшествие на транспорте, Чрезвычайное происшествие, Происшествие, авария, Подмосковье, россия, Россия



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