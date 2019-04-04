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Гражданина Южной Кореи задержали в аэропорту Ташкента

Гражданина Южной Кореи задержали в аэропорту Ташкента

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Мужчину подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Правоохранители Узбекистана задержали в международном аэропорту Ташкента гражданина Южной Кореи, подозреваемого в мошенничестве, сообщил в четверг РИА Новости представитель узбекистанского МВД.

"В результате оперативных мероприятий гражданин Южной Кореи был задержан в международном аэропорту в Ташкенте при попытке вылететь на родину", - сказал представитель МВД.

В конце февраля задержанный был объявлен в розыск ОВД Бухарской области по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, уточнил собеседник агентства. По данной статье виновному грозит лишение свободы вплоть до десяти лет.

"Задержанный этапирован в СИЗО Бухары. Ведутся следственные действия", - добавили в министерстве.

Детали расследования не раскрываются.

Теги:
МВД Узбекистана, Ташкент, Южная Корея, мошенничество, мошенник, аэропорт



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