Жительница Ташкента хранила дома крупную партию "Трамадола"

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Сотрудники ГУВД задержали в Учтепинском районе столицы 37-летнюю Гузал А., ее подозревают в сбыте "Трамадола" и "Лирики".

"При личном досмотре в присутствии понятых у задержанной были обнаружены и изъяты 41 конвалюта и 610 таблеток "Трамадола", а также 30 таблеток "Лирики". Кроме этого, при обыске в квартире Гузал сотрудники обнаружили и изъяли еще 500 конвалют (пять тысяч таблеток) "Трамадола", — сообщили в пресс-службе.

В отношении женщины возбуждено дело по части 5 статьи 273 ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт") Уголовного кодекса Узбекистана.

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В ГУВД напомнили, что с 22 октября прошлого года введена уголовная ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, сбыт и другие действия с несколькими аналогами наркотических средств.