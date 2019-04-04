Узбекистанец в Мурманской области пытался сбежать от правоохранителей

Гражданина Узбекистана привлекли к административной ответственности в России еще в 2018 году, однако так и не выдворили за территорию страны.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Прокуратура города Кандалакша в Мурманской области обнаружила узбекистанца, который незаконно находился на территории России, сообщает пресс-служба.

Гражданина Узбекистана привлекли к административной ответственности в 2018 году. Его должны были выдворить за пределы территории Российской Федерации путем контролируемого выезда. Однако, гражданин Узбекистана продолжал находиться в России до настоящего времени. Кроме того, он трудился у гражданина РФ в качестве подсобного рабочего.

При появлении сотрудников прокуратуры города и ПУ ФСБ мужчина пытался убежать.

"В связи с выявленным нарушением законодательства прокуратурой города в отношении гражданина РФ возбуждено дело об административном правонарушении в виде незаконного привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства, которое направлено для рассмотрения в ОВМ МО МВД России "Кандалакшский", - отметили в пресс-службе.

В ходе проверки также установлено, что в квартире, предоставленной россиянином, незаконно проживали иностранные граждане. Прокуратура города в МО МВД России "Кандалакшский" направила материалы проверки для возбуждения дел об административном правонарушении в отношении гражданина РФ.