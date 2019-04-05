Смертельные гонки в Ташкенте: пенсионерка погибла под колесами машины

В результате ДТП, которое устроили пьяные "гонщики", несколько человек получили травмы различной степени тяжести, а 62-летняя женщина погибла на месте.

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. В Шайхантахурском районе столицы произошло ДТП, в котором погибла пенсионерка. Причиной стало превышение скорости водителями нескольких автомобилей, сообщает ГУВД Ташкента.

Как пояснили участники ДТП, 28 марта до поздней ночи молодые люди развлекались в одном из увеселительных заведений. В ходе возникшей ссоры один из них на своем автомобиле попытался скрыться от разозлившихся приятелей, остальные погнались за ним. На перекрестке улиц Самарканд-Дарвоза и Алишера Навои, напротив рынка "Чорсу", водитель одной из машин значительно превысил скорость, в итоге потерял управление и совершил столкновение с микроавтобусом марки "Газель".

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В результате ДТП несколько человек получили травмы различной степени тяжести, а 62-летняя женщина погибла на месте.

Вчера в Национальном пресс-центре ГУВД прошло собрание, где собрались родственники погибшей и другие участники происшествия.

Выступившие на мероприятии представители ГУВД Ташкента подчеркнули, что столь безответственное отношение к закону, окружающим, общепринятым нормам морали со стороны молодежи – результат равнодушия к проблемам юношей и девушек со стороны их родных и общественности.

Отмечалось, что ведомствам и органам самоуправления граждан необходимо скоординировать свои действия по привлечению молодого поколения к занятию спортом, чтению книг с тем, чтобы они могли с пользой использовать свое свободное время.