В Ташкенте угрожали взорвать офис компании "Билайн"

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Сотрудниками правоохранительных органов Ташкентской области был задержан гражданин, угрожавший взорвать офис компании мобильной связи, если его номер не разблокируют, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Четвертого апреля 2019 года на номер информационной службы "Билайн Узбекистан" позвонил неизвестный и заявил, что его номер заблокирован, хотя совсем недавно абонент пополнил свой счет.

Гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что если в течение 5 минут ситуация не будет исправлена, он самолично взорвет офис компании "Билайн".

По данному факту в Ташкенте ведется доследственная проверка.