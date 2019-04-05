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В Ташкенте угрожали взорвать офис компании "Билайн"

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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Нарушитель был недоволен качеством мобильной связи.

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. Сотрудниками правоохранительных органов Ташкентской области был задержан гражданин, угрожавший взорвать офис компании мобильной связи, если его номер не разблокируют, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Четвертого апреля 2019 года на номер информационной службы "Билайн Узбекистан" позвонил неизвестный и заявил, что его номер заблокирован, хотя совсем недавно абонент пополнил свой счет.

Гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявил, что если в течение 5 минут ситуация не будет исправлена, он самолично взорвет офис компании "Билайн".

По данному факту в Ташкенте ведется доследственная проверка.

Теги:
офис, Билайн, взрыв, Ташкент



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