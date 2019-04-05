Житель Джизака совершил убийство на почве ревности

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Днем 4 апреля житель МСГ "Эски Тошкентлик" Шараф-Рашидовского районa Джизака Т.М. жестоко расправился с соперником. На официальном Telegram-канале Генпрокуратуры Узбекистана сообщается, что преступление было совершено на почве ревности, но не уточняется, кого именно злоумышленник приревновал к убитому.

Sputnik / Павел Лисицын В Навоийской области женщина зарезала пьяного мужа

Он пришел на работу к Ш.А. и нанес ему удары в шею и грудь принесенным с собой кухонным ножом, после чего скрылся с места происшествия.

Ш.А. доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

В тот же день прокуратура Джизака возбудила в отношении Т.М. дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса.

Мужчину задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий.