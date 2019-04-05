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Убийство ножом

Житель Джизака совершил убийство на почве ревности

© Sputnik /
Происшествия
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Потерпевший умер в больнице. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Днем 4 апреля житель МСГ "Эски Тошкентлик" Шараф-Рашидовского районa Джизака Т.М. жестоко расправился с соперником. На официальном Telegram-канале Генпрокуратуры Узбекистана сообщается, что преступление было совершено на почве ревности, но не уточняется, кого именно злоумышленник приревновал к убитому.

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Он пришел на работу к Ш.А. и нанес ему удары в шею и грудь принесенным с собой кухонным ножом, после чего скрылся с места происшествия. 

Ш.А. доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.

В тот же день прокуратура Джизака возбудила в отношении Т.М. дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса. 

Мужчину задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий.

Теги:
ревность, Прокуратура, Убийство, уголовное дело, нож



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