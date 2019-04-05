В аэропорту Ургенча в телефоне пассажира нашли запрещенное видео

ТАШКЕНТ, 5 апр - Sputnik. В аэропорту Ургенча в мобильном телефоне пассажира, прибывшего из Москвы, обнаружил аудио- и видеофайлы, содержащие идеи религиозного фундаментализма. Об этом передает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Уточняется, что гражданин Ш.М., прибывший рейсом Москва - Ургенч, прошел по "зеленому коридору", но привлек внимание сотрудников таможни.

Правоохранители выяснили, что в телефоне мужчины была 81 аудиозапись и 143 видеоролика, содержащие идеи религиозного фундаментализма.

Согласно экспертному заключению, выявленные аудио- и видеоклипы являются материалами, пропагандирующими идеи религиозного фундаментализма.

В отношении гражданина Ш.М. возбуждено уголовное дело по статье 246 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.