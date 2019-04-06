Узбекистанец на Mercedes протаранил Matiz и скрылся с места ДТП

В результате аварии госпитализированы водитель и двое пассажиров Matiz.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. В ночь с 5 на 6 апреля в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента на пересечении улиц Мустакиллик и Шахрисабз столкнулись автомобили Mercedes и Matiz.

"В результате ДТП водитель Matiz 67-летний С.С. и двое его пассажиров, 22-летний У.Ж. и 36-летний А.П., получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении ГУВД узбекской столицы.

© ГУВД Ташкента ДТП в Мирзо-Улугбекском районе

Согласно предварительной версии, водитель Mercedes проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил Matiz.

Водитель Mercedes скрылся с места аварии, не сообщив о произошедшем правоохранителям и не вызвав скорую помощь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий водитель Mercedes был установлен и задержан - им оказался житель Ташкентской области 33-летний Элёр М.