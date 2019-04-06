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ДТП в Мирзо-Улугбекском районе

Узбекистанец на Mercedes протаранил Matiz и скрылся с места ДТП

© ГУВД Ташкента
Происшествия
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В результате аварии госпитализированы водитель и двое пассажиров Matiz.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. В ночь с 5 на 6 апреля в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента на пересечении улиц Мустакиллик и Шахрисабз столкнулись автомобили Mercedes и Matiz.

"В результате ДТП водитель Matiz 67-летний С.С. и двое его пассажиров, 22-летний У.Ж. и 36-летний А.П., получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении ГУВД узбекской столицы.

ДТП в Мирзо-Улугбекском районе
© ГУВД Ташкента
ДТП в Мирзо-Улугбекском районе

Согласно предварительной версии, водитель Mercedes проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил Matiz.

Водитель Mercedes скрылся с места аварии, не сообщив о произошедшем правоохранителям и не вызвав скорую помощь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий водитель Mercedes был установлен и задержан - им оказался житель Ташкентской области 33-летний Элёр М.  

Теги:
Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, ГУВД Ташкента, Ташкент, Узбекистан



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