Смерть от сэндвича: почему погибла женщина в Португалии

При вскрытии в пищеводе погибшей обнаружили обломок зубочистки длиной 3,5 см, который смертельно повредил горло и пищевод.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Банальная зубочистка стала причиной смерти жительницы португальского города Коимбра.

Как сообщает Daily Mail, 50-летняя женщина дважды обращалась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в горле.

Она рассказала медикам, что у нее что-то застряло в горле после того, как она съела бутерброд с салями.

Ни ларингоскопия, ни рентген не выявили ничего подозрительного. Ей прописали антибиотики от простуды и отправили домой. Однако через день женщину нашли мертвой с признаками удушья.

В пищеводе погибшей обнаружили обломок зубочистки длиной 3,5 сантиметра, который смертельно повредил горло и пищевод.

Загноение ран вызвало сердечную недостаточность, в результате чего женщина скончалась.