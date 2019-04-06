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Смерть от сэндвича: почему погибла женщина в Португалии

© Фото: wikipedia
Происшествия
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При вскрытии в пищеводе погибшей обнаружили обломок зубочистки длиной 3,5 см, который смертельно повредил горло и пищевод.

ТАШКЕНТ, 6 апр - Sputnik. Банальная зубочистка стала причиной смерти жительницы португальского города Коимбра.

Как сообщает Daily Mail, 50-летняя женщина дважды обращалась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в горле.

Она рассказала медикам, что у нее что-то застряло в горле после того, как она съела бутерброд с салями.

Ни ларингоскопия, ни рентген не выявили ничего подозрительного. Ей прописали антибиотики от простуды и отправили домой. Однако через день женщину нашли мертвой с признаками удушья.

В пищеводе погибшей обнаружили обломок зубочистки длиной 3,5 сантиметра, который смертельно повредил горло и пищевод.

Загноение ран вызвало сердечную недостаточность, в результате чего женщина скончалась.

Теги:
смерть, гибель, Португалия



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