В Ташкенте задержали лже-адвоката

Мошенница выманила у жительницы Узбекистана почти семь тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. В Ташкенте задержали 46-летнюю Гулрух Э., которая выдавала себя за адвоката, пишет пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

Злоумышленница пообещала помочь 49-летней Зиёде М. оправдать ее мужа, находящегося под стражей, и освободить супруга. За свои услуги лже-адвокат потребовала 6700 долларов.

В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Узбекистана.

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