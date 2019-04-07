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Женщина в наручниках

В Ташкенте задержали лже-адвоката

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Мошенница выманила у жительницы Узбекистана почти семь тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. В Ташкенте задержали 46-летнюю Гулрух Э., которая выдавала себя за адвоката, пишет пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

Злоумышленница пообещала помочь 49-летней Зиёде М. оправдать ее мужа, находящегося под стражей, и освободить супруга. За свои услуги лже-адвокат потребовала 6700 долларов.

В отношении мошенницы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 168 ("Мошенничество") Уголовного кодекса Узбекистана.

Правоохранители предупреждают, что не стоит на слово доверять людям, которые выдают себя за специалистов в какой-либо области. Для того, чтобы подтвердить личность незнакомца, обратитесь в соответствующую инстанцию, работником которой вам он представляется.

Теги:
Уголовное право, Уголовный кодекс, Ташкент, Узбекистан



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