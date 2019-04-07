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Продажа украшений. Архивное фото

В Ферганской области узбекистанец обчистил частный дом

© Foto : PUBLIC DOMAIN
Происшествия
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Преступник выкрал деньги, технику и ювелирные украшения.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. В Узбекистанском районе Ферганской области злоумышленник обокрал частный дом, пишет пресс-служба МВД республики.

С заявлением к правоохранителям обратился потерпевший. Он сообщил, что неизвестный проник ночью в его дом, выкрал 11 миллионов сумов, 700 долларов, ноутбук, два ТВ-тюнера, два мобильных телефона, серьги и скрылся.

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Сотрудникам ОВД удалось задержать преступника. Им оказался М.М., проживающий в Бешарыкском районе. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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Теги:
вор, Ферганская область, Узбекистан



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