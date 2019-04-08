Мужчина пытался вывезти из Узбекистана золото на 7 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Таможенники международного аэропорта Ташкента пресекли незаконный вывоз из Узбекистана золота общей стоимостью более семи тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики.
Гражданин Узбекистана, вылетающий рейсом Ташкент – Дели, при прохождении "зеленого коридора" вызвал подозрение у сотрудников таможенного поста. Его решили проверить дополнительно.
"В результате досмотра было выявлено, что пряжка ремня задержанного была сделана из чистого золота и закрашена краской черного цвета", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что стоимость изъятого золота весом 200 граммов составила 59 миллионов сумов (более семи тысяч долларов). Ведутся таможенные проверки.
По данным ГТК республики, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы в Баку, Стамбул и города Индии.
В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физические лица имеют право провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской таможенной декларации.
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