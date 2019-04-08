Мужчина пытался вывезти из Узбекистана золото на 7 тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Таможенники международного аэропорта Ташкента пресекли незаконный вывоз из Узбекистана золота общей стоимостью более семи тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики.

Гражданин Узбекистана, вылетающий рейсом Ташкент – Дели, при прохождении "зеленого коридора" вызвал подозрение у сотрудников таможенного поста. Его решили проверить дополнительно.

"В результате досмотра было выявлено, что пряжка ремня задержанного была сделана из чистого золота и закрашена краской черного цвета", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что стоимость изъятого золота весом 200 граммов составила 59 миллионов сумов (более семи тысяч долларов). Ведутся таможенные проверки.

© Давлат Божхона қўмитаси Золотой ремень

По данным ГТК республики, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы в Баку, Стамбул и города Индии.

В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физические лица имеют право провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской таможенной декларации.

Узбекистанка пыталась вывезти в желудке золото на 4,3 тысячи долларов >>>