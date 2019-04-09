Ночной кошмар в Нукусе: женщина погибла от руки грабителя, спасая мужа

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Жительница Нукуса стала жертвой неизвестного, который пробрался в ее дом с целью ограбления.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры республики, ранним утром 8 апреля муж убитой услышал в доме незнакомый голос. Он пошел на звук, и в этот момент злоумышленник "в целях умышленного убийства" ударил его ножом в грудь. На крики супруга выбежала А.Ш. Преступник ранил ее и скрылся.

Женщина умерла на месте. Д.М. был госпитализирован, его удалось спасти.

В тот же день прокуратура Нукуса возбудила уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.

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