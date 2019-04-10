Сотрудник прокуратуры бросился в канал за тонущей девушкой и спас ей жизнь

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Сотрудник прокуратуры спас тонущую девушку, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана.

Начальник областной прокуратуры А. Убатов проходил возле канала "Дустлик" в городе Гулистане и услышал тихий звук. Он внимательно осмотрел место и увидел в воде человека. Мужчина быстро снял верхнюю одежду и бросился в канал. Из воды Убатов вытащил девушку 16-17 лет, которая была в шоковом состоянии и не могла говорить.

Прохожие помогли вызвать скорую помощь, и пострадавшую незамедлительно госпитализировали.

Позднее выяснилось, что девушку зовут Мунира Шамшиева. Она родилась в поселке Гулистан "Улуг йул" в 2002 году и учится в десятом классе. В канале школьница оказалась, упав с лестницы. Сейчас спасенная чувствует себя хорошо.