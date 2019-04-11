Генпрокуратура отреагировала на заявления правозащитников о пытках Кадырова

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. У арестованного экс-главы Генпрокуратуры Узбекистана Рашида Кадырова, которого судят по делу о коррупции, следов побоев не обнаружено. Об этом говорится на сайте ведомства в Telegram.

"В ходе следствия была проведена судебно-медицинская экспертиза, согласно заключению которой состояние здоровья Кадырова не препятствует его содержанию под стражей, и никаких телесных повреждений у него обнаружено не было", - указывает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, суд зафиксировал заявление Кадырова о том, что в ходе следствия он давал добровольные показания. Адвокату Кадырова обеспечили участие во всех следственных действиях, а также возможность свиданий с подзащитным наедине без каких-либо ограничений.

"В ходе следствия Кадыров признал свою вину частично, что свидетельствует о предоставлении ему возможности свободно изъявлять свое мнение по обвинению и отсутствии фактов применения в отношении него какого-либо давления для получения признательных показаний", - добавили в ведомстве.

Ранее организация Amnesty International сообщала, что 8 апреля направила президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву письмо, в котором выразила обеспокоенность в связи с возможным применением насилия против Кадырова в ходе следствия.

© Sputnik / Ramil Sitdikov В Узбекистане начался суд над экс-генпрокурором Рашидом Кадыровым

Суд над Кадыровым по делу о получении взятки, вымогательстве и превышении полномочий начался в январе и проходит в закрытом режиме.

Кадыров был задержан в конце февраля 2018 года, против него возбуждено уголовное дело о получении взятки, вымогательстве и превышении должностных полномочий. Наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы. В рамках дела предъявлены обвинения 24 фигурантам, в том числе сыну экс-генпрокурора Алишеру Кадырову, которого объявили в международный розыск.

Рашид Кадыров возглавлял Генпрокуратуру Узбекистана с 2000 по 2015 годы. С 2015 до 2017 год он был членом Конституционного суда республики.