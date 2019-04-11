А был ли дворник: в ГУВД прокомментировали инцидент с якобы избиением мужчины

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. Появившаяся информация о том, что 57-летнего Бахтиёра Маметова, якобы работающего дворником, сотрудники патрульно-постовой службы безосновательно назвали лицом без определенного места жительства и избили, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Правоохранителям вечером 9 апреля позвонил один из жителей многоэтажного дома четвертого квартала массива Авиасозлар в Яшнабадском районе. Молодой человек сообщил, что в дверь его квартиры стучится неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Прибывший на место инспектор профилактики и сотрудники ППС обнаружили мужчину, представившегося Бахтиёром Маметовым.

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Ранее Маметова неоднократно доставляли в органы внутренних дел за распитие спиртных напитков в общественных местах и нарушение общественного порядка. Мужчина прописан в доме в Мирзо-Улугбекском районе, который давно продал. То есть, фактически, определенного места жительства Маметов действительно не имеет. По данным ГУВД, он нигде не трудоустроен. Сотрудники правоохранительных органов предложили ему помощь в размещении в Центре по реабилитации лиц без определенного места жительства и трудоустройстве. Однако Маметов категорически отказался. По поводу имеющейся у него на лице гематомы, пояснил, что не помнит, при каких обстоятельствах получил ее, и предположил, что это произошло во время ссоры с собутыльниками.